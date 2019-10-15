周大福公布，截至今年9月底的第二季港澳同店銷售跌42%，是自2015財年第一季以來最深跌幅。（資料圖片）

周大福（1929）截至今年9月底的第二季港澳同店銷售跌42%，是自2015財年第一季以來最深跌幅，同店銷量跌44%，零售值跌35%﹔期間的珠寶鑲嵌首飾同店銷售跌35%、黃金產品同店跌49%。

內地方面，第二季的同店銷售跌7%，同店銷量跌21%，零售值增長4%﹔期間珠寶鑲嵌首飾同店銷售按年持平，黃金產品同店跌15%。

而反映內地遊客的銷售貢獻、以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔港及澳市場總零售值的百分比，由去年同期的44%，跌至本季的35%，意味內地客消費大減。

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集團指，中國及港澳銷售表現受到宏觀環境的不明朗因素以及國際金價上漲的不利影響。內地的同店銷售增長於季內下跌7%。香港及澳門表現則受到高基數及香港現況影響而導致同店銷售顯著下跌。

集團季內於內地淨開設了237個零售點，包括淨開設222個周大福珠寶零售點，當中淨關閉9個直營店及淨開設231個加盟店。港澳及其他市場開設4個周大福珠寶零售點，當中三個位於本港及一個位於韓國。

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集團同時發盈警，料2020財年上半年錄得約8億至10億元的未變現虧損，佔其2020財年上半年的營業額3%，該未變現虧損是由於2019年9月底尚未償還的黃金借貸合約因按黃金市價計算而出現，主要反映確認金價變動對黃金存貨（即黃金好倉）與黃金借貸（即黃金淡倉）的影響之間有時間差。

集團於2020財年上半年淨溢利基於該未變現虧損而有所減少，然而將不會對集團的現金流量及營運構成任何重大影響﹔此外，倘剔除兩個期間相關黃金借貸重估的影響，集團並不預期2020財年上半年的淨溢利將按年有重大改變。

集團今日微跌0.9%，收報6.58元，曾低見6.52元。