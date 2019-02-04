自侯斯頓火箭隊Daryl Morey發言支持香港示威，以及NBA總裁Adam Silver為Morey言論自由撐腰後，中國一度抵制NBA轉播，但不足一周，騰訊體育又悄悄復播賽事。中資公司適當時候仍要為政治服務，危害社會自由，這種氣氛香港人近月已感受良深，今次只是藉NBA向世界彰顯中國與西方的價值之別；不過從中資龍頭騰訊（0700）彈弓手看，縱使中國政府想擺姿態，卻斤兩未夠。

受政治壓力所逼，中資大小企業紛紛跟隊抵制NBA，東風日產、Vivo、康師傅先後中止與NBA合作，騰訊上周亦要宣布停播NBA賽事，這是典型的中國「一面倒」格局，香港人早已見怪不怪。可笑的是同一時間，據報道NBA中國賽深圳站幾乎座無虛席，門票炒貴1.5倍至逾3倍，最貴近4萬元一張，可見中國小粉紅是說一套做一套。求票若渴，騰訊難以應付中國球迷的期望，難怪「騰訊體育退款」成為微博熱門話題，若全民退款根本處理不了，騰訊悄悄復播賽事亦理所當然，唯獨抽起與火箭隊相關的賽事，希望在狹縫中生存。

論原則，發言「失當」的明明有代表火箭隊的Morey與代表NBA的Adam Silver，騰訊只抵制火箭隊來應付「政治正確」，卻又保住與NBA合作，處境尷尬。

要做到如此難堪，NBA對騰訊有多重要？往年騰訊斥資5億美元購入NBA於2015年至2020年網上獨家播放權，今年7月加碼2倍至15億美元續約5年，可見騰訊頗為看好其前景。翻看業績，騰訊曾指NBA的2018至2019賽季中，共4.9億中國網絡用戶（逾中國三分之一人口）經騰訊觀賽，較2014至2015賽季升近兩倍，並與NBA開發相關的智能手機遊戲與電競活動。

在今日頭條急起直追之時，NBA「鞏固了騰訊體育作為中國體育運動愛好者首選互聯網平台的地位」，兼一次過帶動騰訊「數字內容」、「網絡廣告」、「網絡遊戲」三項收入，騰訊自然不宜失去NBA。而以騰訊地位復播NBA，必然得到中國政府默許。連騰訊亦要打退堂鼓，待風頭一過，其他較小的企業遲早亦恢復與NBA合作。

從騰訊可見，中資企業與中國政府所謂「抵制」、「歸邊」等招數仍受客觀條件制約，對國泰（0293）、港鐵（0066）這類被捉住痛腳的企業尚且可行，但對NBA卻只能雷聲大、雨點小，實力未足以隨心所欲。不過今次牽連之大，加上處於中美貿易戰期間，對歐美國家不免是個大警號，就是中國崛起確實危害到西方價值。其他龍頭企業是否仍要為了市場而放任這套中國價值繼續坐大，甚至「kowtow」，值得深思。

賈文清

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