近月香港社會氣氛緊張，「走資」成為港人熱話，政府早前通過《緊急法》頒布《禁蒙面法》後，愈來愈多市民開始討論開立離岸戶口以保障資產安全。究竟「離岸戶口」有何作用？市民開立戶口時又有哪些地方值得留意？

何謂「離岸戶口」?

離岸戶口（Offshore Account）並非新鮮事物，不少港人在海外投資、留學或工作假期時，都會辦理離岸戶口以便處理資產。離岸戶口是指存款人開設於海外銀行的戶口。客戶開辦離岸戶口後，可在境外靈活調配相關資產，戶口內的資金不會再受本地政府或銀行體系監管，而是受該戶口所在地的司法系統及監管機構約束。

如何開設「離岸戶口」?

本港有4間銀行有提供辦理離岸戶口的服務，包括匯豐、渣打、花旗和星展。當中以匯豐的入場門檻最低，任何匯豐個人客戶（包括個人綜合理財、運籌理財、尚玉及卓越理財的客戶）均可使用服務，開設澳洲、加拿大、新加坡、英國和美國等約30個國家和地區的海外戶口。

一般而言，客戶需要帶備4類文件辦理開戶手續，包括身份證明、入息證明、地址證明及護照，開戶時間平均約需兩至三周。但要留意的是，個別銀行會要求客戶提供開立海外銀行戶口的原因，甚至要求客戶提供額外文件作為支持開戶的理據，部分國家或會要求客戶親身到當地辦理手續。

除了銀行，部份市民會選擇於外資證券行開設戶口，以作投資或存放資金之用，第一證券（Firstrade）、嘉信（Charles Schwab）、德美利（TD Ameritrade）以及盈透證券（Interactive Broker）等券商都有提供相關服務。

留意託管人是本地還是離岸公司

值得留意的是，客戶透過外資證券行開立戶口，要留意其託管人，如果託管人是香港註冊公司，則戶口內的資產仍受本港監管，相反，若託管人是離岸公司，資產則是配置在海外。以盈透證券為例，本港客戶的現金和證券資產，會託管在香港的公司，至於第一證券、嘉信和德美利的本地客戶資產，則是託管在美國境內。

慎選開戶地區

另外，以往港人開設離岸戶口，大多會選擇新加坡、瑞士、盧森堡等熱門地點。不過，近年有部分東歐或新興國家由於開戶門檻較低，審查相對寬鬆，亦吸引不少港人留意。但有業內人士提醒，港人選擇開立離岸戶口的地區時，必須留意當地政治及經濟環境、外匯管制及稅制等，平衡風險後才決定開戶與否。

撰文：李宛婷 旁白：李宛婷 剪接：吳卓燁

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