人民銀行在9月16日起，調低存款準備金率0.5個百分點。人行公布截至9月底，廣義貨幣（M2）餘額為195.23萬億元，按年增長8.4%，增速分別比8月底和去年同期高0.2和0.1個百分點。狹義貨幣（M1）餘額55.71萬億元，同比增長3.4%，與上月底持平，比去年同期低0.6個百分點。9月底人民幣貸款餘額149.92萬億元，同比增長12.5%，增速比8月底高0.1個百分點，比去年同期低0.7個百分點。

今年首三季，人民幣貸款增加13.63萬億元，按年多增4867億元。分部門看，住戶部門貸款增加5.68萬億元，其中，短期貸款增加1.54萬億元，中長期貸款增加4.14萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加8.22萬億元，其中，短期貸款增加1.47萬億元，中長期貸款增加4.84萬億元，票據融資增加1.73萬億元，非銀行業金融機構貸款減少2841億元。9月份，人民幣貸款增加1.69萬億元，同比多增3069億元。

此外，人行更改社會融資統計準則，2019年9月起，將「交易所企業資產支持證券」納入，「企業債券」指標。新指標下，9月份社會融資規模增量為2.27萬億元，分別比8月和去年同期多2550億元和1383億元。今年首三季，社會融資規模增量累計為18.74萬億元，比上年同期多3.28萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.9萬億元，同比多增1.1萬億元。委托貸款減少6454億元，同比少減5138億元；信托貸款減少1078億元，同比少減3589億元；未貼現的銀行承兌匯票減少5224億元，同比少減1562億元；企業債券凈融資2.39萬億元，同比多6955億元；地方政府專項債券凈融資2.17萬億元，同比多4704億元；非金融企業境內股票融資2343億元，同比少756億元。

記者：歐陽偉昉

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