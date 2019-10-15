《紐約時報》和《南德意志報》取得德銀的機密文件，揭示其17年前部署進入中國市場時因失了先機，特別花了數百萬美元聘用在中國官場有人脈的顧問打通關係，並向當時即將卸任的國家主席江澤民、2003年起擔任總理的溫家寶等政要、高官親屬、國企高層等，合共饋贈價值逾20萬美元的禮物或款待，又僱用政府高層的百名子女或親屬，以換取總值逾1億美元的合約。根據德銀的文件，德銀向江澤民送了一套Bang & Olufsen音響及一座水晶老虎，總值1.8萬美元，又向生肖屬馬的溫家寶送了一座價值1.5萬美元的水晶馬。溫家寶的兒子則獲招待高爾夫活動及一次拉斯維加斯旅遊，總值1萬美元。

《紐時》的報道稱，在2002至12年間領導德銀的阿克曼（Joseph Ackermann）找來競爭對手高盛的北京辦事處負責人Lee Zhang助其進軍中國市場。在僱用了Lee Zhang不久，阿克曼就與時任國家主席江澤民會晤，而且德銀很快就在中國國企一些大規模上市活動佔一席之地。

阿克曼承認，Lee Zhang向他介紹了各種各樣的人。到2006年，德銀更在中國工商銀行（ICBC）的公開招股（當時全球規模最大的新股）扮演主要角色，鞏固了其在中國市場的地位。根據彭博的數據，直至2011年，德銀是中國及亞洲地區（日本除外）承銷最多新股的銀行。德銀在書面聲明稱，文件中談及的事件最早可追溯至2002年，現已徹查並向監管機構匯報。今年8月，德銀支付了1600萬美元，以結束美國證交會對其以貪污手段在中國和俄羅斯開展業務的指控。

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