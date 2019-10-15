今年成立的立橋人壽在七月中正式開展業務，行政總裁李滿能表示，現時開業不久，主要以經紀渠道銷售，亦在發展代理隊伍，人數希望由現時約30人，明年擴展至200至300人。開業正值社會示威，影響不少保險經紀的內地訪客業務，李滿能指他們主要針對本地銀髮市場，初期推出的短期保證回報產品亦受歡迎，因此開業兩個多月銷售不錯，保費有八位數字。

立橋目前已經推出五年儲蓄、危疾保險和銀髮醫療保險，該行昨日推出扣稅年金計劃和定期壽險，李滿能表示，另一款扣稅年金、自願醫保計劃和長期分紅保險正在審批，料今年底可提供10隻產品。

立橋扣稅年金供款期為5年、累積期為5年，為全保證回報，港元保單保證內部回報率為1.52%至1.91%，回本期為8年，投保年齡為45歲至60歲。保證回報比一般市場為高，但總內部回報低於市場，李滿能指部分客戶喜歡短供款期、穩定回報的產品，他們亦有另一隻審批中的扣稅年金，針對不同客戶。

記者：歐陽偉昉

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