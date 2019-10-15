莎莎（0178）公布，莎莎第二季整體零售及批發的營業額按年跌20.8%至16.102億元。而截至九月底的第二季港澳同店銷售按年跌28.5%，營業額按年跌24.1%至13.095億元。第二季的每宗交易平均金額為326元，亦按年跌5.4%，交易宗數更跌21.9%至390萬宗。

集團指，上述跌幅主要由於內地客的交易宗數下跌37.7%，本地客微跌1.7%。本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別上升2.2%及3.3%，惟顧客組合的比例轉變導致整體每宗交易平均金額下跌5.4%。

集團指，本港第二季度的整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，內地訪港遊客數字在經歷連續17個月的正增長後，於7月份首次錄得按年跌幅，及後的跌勢更加嚴重。由於內地客的銷售佔比較高，因而拖累香港市場第二季的整體銷售額下跌35.2%。其中，內地客的交易宗數急劇下跌51.2%，而本地客則下跌3%。此外，部分店舖於第二季的營業時間縮短，亦導致銷售下降。

莎莎續指，鑑於香港目前不明朗的經營環境，正積極採取不同的應變措施以應付各種挑戰。店舖租金為最大營運開支之一，亦是集團首要的減省成本目標，部份街舖的業主願意短期減租共度時艱。集團將據每間店舖的銷售及盈利能力的影響，爭取相應的租金減幅，並於有需要時縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖，以維持店舖網絡的競爭力，保障店舖的盈利能力，並在此艱難時間把保障員工生計放在大前題。

同時，集團又實施多項控制成本措施，優化工作流程，妥善管理人力資源，盡可能減省各項營運開支，審慎理財﹔以及推出更多折扣優惠促進銷售，積極改善存貨管理，雖然毛利率可能會受壓，不過有助集團減低存貨成本、保留現金及管理整體的業務風險。

截至九月底，莎莎港澳仍有118間分店，按年減少兩間，內地為46間，按年減少8間，新加坡按年減少1間至21間，馬來西亞增加3間至80間，共265間分店。

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