港股今日窄幅波動，關注中美貿易協議落實情況，港股高開87點已成為全日高位，其後內地公布遜預期的PPI，恒指由升轉跌，午後跌幅最多擴大至88點，全日波幅175點，恒指收市跌17點或0.07%，報26503點。市場觀望之下，成交金額756億元，較上日減少16%，是本月9日後最少；國指跌7點或0.07%，報10500點。

九龍倉置業（1997）升2.33%，收報44元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.01%，收報8.38元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.64%，收報6.26元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；中移動（0941）跌0.9%，收報65.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

新股、半新股表現天與地，眼科股德視佳（1846）今日上市，最多較招股價7.5元勁升102.4%，高見15.18元，收市報11元，升46%。昨日上市的傲迪瑪汽車（8418）今日再升238%，收報2元。但之前炒作的魯大師（3601）、鑫苑（1895）則分別跌15.3%及14.9%，報6.5元，及2.67元。

內地CPI升3%，創2013年11月來最大升幅，豬肉價格升近70%是主要的推力，豬肉股萬洲（0288）跌2.07%，收報7.56元。

中美正就第一階段協議磋商細節，貿易股個別發展，申洲國際（2313）升1.51%，收報107.7元；創科實業（0669）升1.14%，收報57.7元；舜宇（2382）亦升0.87%，收報116元。

不過，摩通發表報告，預期美團（3690）納入成為藍籌的機會上升，而瑞聲（2018）則有機會被剔出，瑞聲跌0.66%，收報45.3元，美團則升3.1%，報90.75元。

特首林鄭明日將發表施政報告，今日有報道指，林鄭稱目前回應示威者訴求毫無意義，沒法跟暴徒談判；明日施政報告將聚焦土地房屋。本地地產股走勢各異，恒地（0012）跌0.13%，收報37.2元；新地（0016）跌0.44%，收報111.9元；新世界發展（0017）跌0.19%，收報10.34元；長實集團（1113）跌0.76%，收報52.3元；信置（0083）升0.33%，收報12.02元。反修例相關股，港鐵（0066）升0.46%，收報43.7元；九龍倉升2.33%；領展（0823）跌0.85%，收報82元。

國務院修例配合保險業和銀行業對外資開放，內銀股普遍向上，工行（1398）升0.18%，收報5.44元；建行（0939）升0.64%，收報6.26元；交行（3328）升0.19%，收報5.26元；中行（3988）跌0.32%，收報3.15元。內險股方面，平保（2318）跌0.21%，收報94.4元；中人壽（2628）升0.43%，收報18.76元。

傳恒生（0011）今年不接納提取樓按、轉按貸放申請，恒生跌0.68%，收報161.8元；匯控（0005）無升跌，收報59.95元；中銀香港（2388）升0.19%，收報26.2元。

投得5G頻譜的香港電訊（6823）收報12.42元，升0.81%、和電香港（0215）收報1.44元，升4.34%、數碼通（0315）收報6.88元，升1.77%。野村料香港電訊商明年中推5G。

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