渣打財富管理今公布第四季投資展望，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預計市場將逆風轉向，認為中美貿易戰、英國脫歐等爭議正向理想方向發展，屬可預計風險，建議投資者放眼全球投資機遇。

股市方面，梁振輝表示港股近日雖有反彈，但與去年相比基本沒有升幅，料今年港股表現與去年相約，美股及A股升幅有大差距，在估值落差支持下，相信港股現價下跌空間有限。而近月本地社會事件雖為市場帶來心理影響，但中長線仍然要視乎中美貿易磨擦走勢對香港經濟的影響。

梁振輝又認為，A股因有大力度的刺激政策配合，估值吸引，相信未來將跑贏港股；美股則具有防守性，第四季會看好內地消費板塊及美國健康護理板塊。他又指，除了貨幣寬鬆政策外，各地政府料接力推刺激政策，有利投資，渣打將會上調全球股票至偏好持倉，盈利有望見底回升。

債市部署方面，渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文表示，地緣政治局勢仍會為市場帶來波動，建議投資者分散風險，放眼債券市場作收益。他認為，債券在第四季是「早買早收息」，但通脹預期保持疲弱，相信債息大升機會甚微，惟趨勢持續將增加收益難度，看好波動性較低的信用債、亞洲美元債，及具吸引收益率的新興市場美元政府債。

外幣市場亦具有投資潛力，渣打香港財富管理投資顧問趙海珠表示，美聯儲減息限制美元上升空間，預計美元匯率或將見頂回落。人民幣走勢方面，她認為要視乎中美貿易談判情況，料短期人民幣兌美元或在7.07至7.1979之間波動。基於近日英國脫歐爭議有進展，英鎊中長線估值被低估，將看好第四季的英鎊走勢，首關鍵位為兌美元能否升穿高位的1.27。

記者：溫藹紅