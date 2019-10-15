市場關注中美貿易談判協議前景，港股今日窄幅波動，高開87點已成為半日最高點，其後內地公布9月PPI續跌兼遜預期，但另一方面CPI則受豬價影響而創2013年11月來最大升幅，港股倒跌，最低曾跌至26456點，跌65點。

恒指半日跌15點或0.06%，報26506點，成交金額415億元；國指跌9點或0.09%，報10498點。

中生製藥（1177）升2.87%，收報11.48元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.01%，收報8.38元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.61%，收報330.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；匯控（0005）跌0.42%，收報59.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

內地豬肉價價急升引發內地CPI重上3%，豬肉股萬洲（0288）跌1.68%，收報7.59元。

摩通指，美團點評（3690）有機會「染藍」，美團半日升2.8%，收報90.55元。

花旗料澳門10月博彩收入按年下滑5%，金沙中國（1928）升0.96%，收報36.85元；銀娛（0027）跌0.1%，收報51.2元。

騰訊（0700）的《末劍二》、《家國夢》獲得版號，騰訊升0.61%。

報道稱特首林鄭月娥表示，目前回應訴求毫無意義，沒法跟暴徒談判。今早林鄭出席行會前見傳媒時表示，聚焦土地房屋及新增附編，封面沿用天藍色望港「雨過天青」。反修例相關股，港鐵（0066）無升跌，收報43.5元。商場股九龍倉置業（1997）升0.93%，收報43.4元、領展（0823）跌0.85%，收報82元。本地地產股，恒地（0012）升0.13%，收報37.3元；新地（0016）跌0.62%，收報111.7元；新世界發展（0017）跌0.39%，收報10.32元；長實集團（1113）跌1.14%，收報52.1元；信置（0083）跌0.33%，收報11.94元。

金管局公布，將香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由2.5%下調至2.0%，銀行釋放約2000至3000億元的額外放貸額度。本地銀行股恒生（0011）恒生（0011）跌0.8%，收報161.6元；匯控（0005）跌0.42%，收報59.7元；中銀香港（2388）無升跌，收報26.15元。

投得5G頻譜的香港電訊（6823）收報12.46元，升1.13%、和電香港（0215）收報1.44元，升4.34%、數碼通（0315）收報6.92元，升2.36%。野村料香港電訊商明年中推5G。

眼科股德視佳（1846）今日上市，昨日公布以7.5元定價，承接昨日暗盤走勢，今早開市後最多曾勁升102.4%，高見15.18元，半日收市報11.8元，升57%。

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