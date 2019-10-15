美國財長梅努欽預計中美官員將在接下來幾周致力於準備好第一階段協議，以供雙方領導人簽署，如若不然，對華加徵關稅將於12月15日如期生效。市場關注中美貿易談判前景，港股今早高開87點或0.33%，報26609點，成交金額31億元；國指今早高開28點或0.27%，報10535點。

創科實業（0669）升2.02%，報58.2元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.17%，報11.82元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。友邦（1299）升0.95%，報74.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點。

報道稱特首林鄭月娥表示，目前回應訴求毫無意義，沒法跟暴徒談判。反修例相關股，港鐵（0066）跌0.23%，報43.4元。商場股九龍倉置業（1997）升0.47%，報43.2元、領展（0823）升0.3%，報82.95元。本地地產股，新世界發展（0017）跌0.39%，報10.32元；長實集團（1113）無升跌，報52.7元；恒地（0012）升0.67%，報37.5元；新地（0016）升0.53%，報113元；信置（0083）跌0.33%，報11.94元。

金管局公布，將香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由2.5%下調至2.0%，即時生效。總裁余偉文表示，假設銀行貸款組合結構基本不變，這次下調可以讓銀行釋放約2000至3000億元的額外放貸額度。本地銀行股恒生（0011）跌0.91%，報162.8元；匯控（0005）升0.08%，報60元；中銀香港（2388）升0.96%，報26.4元。

通訊事務管理局辦公室公布，四間流動網絡營辦商投得3.5吉赫頻帶內合共200兆赫的頻譜，頻譜使用費總額為10.06億元。投得頻譜的香港電訊（6823）開市報12.42元，升0.81%、和電香港（0215）開市報1.39元，升0.72%、數碼通（0315）開市報6.86元，升1.47%。

眼科股德視佳（1846）今日上市，昨日公布以7.5元定價，承接昨日暗盤走勢，今早開市報14.2元，較招股價升89.3%。

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