市場關注中美貿易談判前景，美股微跌，港股ADR跌97點或0.37%，報26424點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.83%，折合報325.49元；匯控（0005）升0.08%，折合報60元；建行（0939）跌0.68%，折合報6.18元。

今日焦點股份可留意：

報道稱特首林鄭月娥表示，目前回應訴求毫無意義，沒法跟暴徒談判。留意反修例相關股。

金管局公布，將香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由2.5%下調至2.0%，即時生效。總裁余偉文表示，假設銀行貸款組合結構基本不變，這次下調可以讓銀行釋放約2000至3000億元的額外放貸額度。留意銀行股。

通訊事務管理局辦公室公布，四間流動網絡營辦商投得3.5吉赫頻帶內合共200兆赫的頻譜，頻譜使用費總額為10.06億元。留意投得頻譜的香港電訊（6823）、和電香港（0215）、數碼通（0315）。

眼科股德視佳（1846）今日上市，昨日公布以7.5元定價，據輝立數據顯示，德視佳上市前一日暗盤受到追捧，最終收市更勁升72%，報12.88元。

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