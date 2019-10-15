恒指昨升213點，收報26,521點，成交額903億元。中美達成首階段貿易協議，港股向好，但短線累積升幅已達千點，高位出現獲利沽壓。收市後，彭博社引述知情人士報道，中國希望在簽署特朗普的「第一階段」協議前進行更多談判，市場擔心難得達成協議又會破裂，全球股市受壓，夜期跌逾100點。動力股上周五受壓後，昨已見部分股份再轉強，情况應屬短線獲利回吐而非風格大變，上周五遭「震倉」的石藥（1093）可逢低吸納。

彭博社報道，中方可能派出由國務院副總理劉鶴率領的代表團以敲定協議的最終文本，讓中美兩國元首在下月智利舉行的亞太經濟合作組織峰會上簽署。除了取消原定於本周提高的關稅外，中方還希望將於12月加徵的關稅一併取消，但白宮方面尚未表示同意。全球股市在達成協議前已經炒上，周末期間所達成的「協議」也內容欠奉，周一本已見獲利沽盤。現在看來中美立場、看法仍有不少地方有頗大差距，市場短期料進一步整固。

內地經濟回穩 恒指中線或上試27000點

但要留意，中美貿易談判似由各不相讓，逐漸變成中方取得優勢、議價能力更高的一方。特朗普一直堅持要中國作出結構改革，但首階段協議全無提及，除了中方早已公布的金融開放外，美國並未見取得額外好處，反而中方只是將農產品訂單由其他地方轉向美國，便可獲取消加徵關稅，中國顯然是贏了一仗。這或與特朗普希望先停火，好讓他先行處理彈劾問題有關。同時美國經濟轉弱、中國經濟則初步企穩，為了連任，特朗普也很難不妥協。

中國要求將12月加徵的關稅也取消，對中方有利，但同樣有益於美國經濟和消費者，要求並不過分。考慮到特朗普形勢比人弱，在簽署協議前局面仍會有反覆，但好像此前幾次般完全決裂、反手再加關稅的機會暫時仍有限。筆者傾向恒指能守26,000點關口，隨着內地經濟回穩，例如汽車銷售按年減幅收窄，中線有條件逐漸上試27,000點關口。

昨日動力股表現回勇，物管股、醫藥股、教育股表現都不錯，半導體及設備股也見個別強勢，價值股表現則較個別，內銀股最強勢，尤其建行（0939）和招行（3968），港資股上周五急升後昨日無以為繼，其他重磅藍籌高開後則窄幅上落。整體來看，中國經濟回穩但增長動力有限，大市仍會受制於宏觀因素，資金仍會追捧動力股，可待調整時吸納。

資金仍追捧動力股 可待調整吸

石藥上周五傳出其核心產品「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄，意味其臨牀應用或將受到限制，股價大跌6％。集團召開電話會議，指恩必普佔上半年成品藥銷售達30％，但單是浙江省恩必普則僅佔低單位數字，對業務影響非常有限，同時集團亦會提出上訴。昨日股價回升逾4％。走勢上，石藥處於重要關口，仍未能確定能否破位向上，但市場能快速消化壞消息，股份市底無疑是偏強，短線料仍會反覆，但中長線仍可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]