港股繼續做好，成交保持偏旺，雖然高位有阻力，但回吐壓力不大；市况偏好，有利概念股炒作，濠賭及紙業股值得留意。

昨天恒指高開212點後回落，跌至26,386點V形回升，早市最多升328點、高見26,636點回順，收報26,521點，升213點或0.81%；國指升0.53%。大市成交903億元，高於60天平均一成半。據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份近兩成；陽燭對陰燭為49比51，大市連續3日升多跌少，買盤動力持續，但近半股份陰燭低收，沽盤積盤，買盤並沒有取得優勢。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過七成的升幅小於1%，與恒指國指表現相若或跑輸；食物飲品、地產相關逆市下跌，跌幅小於0.1％，表現疲乏而沒有沽壓。個別行業表現較佳，博彩及消閒、醫藥保健、工業製品升約2%，前兩者有八成股份上升，升勢全面。澳門擬建立以人民幣計價結算的證券市場，消息刺激澳門概念如濠賭股受到追捧。

事實上，今年2月中央政府公布的粵港澳大灣區規劃綱要，內容已提到要支持澳門發展租賃等特色金融業務，研究建立以人民幣計價結算的證券市場，最新消息是相關的方案已呈報中央政府，再引起市場關注。儘管設立澳門證券所未有眉目，配套支援方面具挑戰性，但加快推動金融發展，有利當地博彩娛樂消閒等發展，成為炒作催化劑。

新濠短線橫行 分注或候低吸

過去多次談及濠賭股，當中新濠（0200）持續跑贏同業最強；近3個月、6個月或年初以來，新濠皆跑贏同業。新濠作為澳門本土企業的背景，具條件積極參與澳門發展及建設，可以看高一線。走勢上，新濠短線於18至20元橫行，現逼近區間頂部尚未突破，不妨分注或候低吸納，倘若低收18元則先行離場。

中美貿易談判有突破進展，雖然利好消息已在市場反映，但出口或美國有業務的股份如創科（0669）、偉易達（0303）、萬洲（0288）昨天受到追捧，除此之外，中美緊張關係緩和，為部分行業提供喘定空間，當中，紙業有望受惠。

理文造紙上升動力增 挑戰4.7元高位

紙業受到中美貿易摩擦，加徵關稅影響，原材料供應緊張，成本上漲，加上需求不振，行業利潤受壓；隨着旺季來臨，推動紙價回升，而人民幣回穩，成本壓力減，行業基本面改善。理文造紙（2314）昨升穿並企穩50天線上收市，上升動力增，短線有望挑戰4.7元高位，可設低收50天線約4.2元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]