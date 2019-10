《南華早報》引述歐盟內部報告報道稱,特首林鄭月娥告訴歐盟駐香港及澳門代表,重啟政改的討論將需要全國人大的制憲措施,而且目前社會也兩極分化。

林鄭月娥對歐盟駐香港及澳門代表Carmen Cano表示,當前而言回應示威者的訴求毫無意義,因為「你沒法跟暴徒談判(you can't negotiate with the mob)」,報道指,林鄭引述了近期發生的故意破壞和非法堵路事件。反修例活動的五大訴求之一,正是重啟政改。而報道亦指,林鄭撤回逃犯條例訂在示威者眼中是「太少,太遲」。

報道引述的文件,日期是10月8日,文件指,林鄭表示會確保區議會選舉如期於11月24日舉行,但這視乎示威者(But it was "up to protesters")。報道指,林鄭月娥預計下個月的區議會選舉中建制派將遭受重損失。

而於周三發表的施政報告,報道指,林鄭月娥將側重於土地和住房問題;她又重申對「一國兩制」的信心,但不會包括政治問題。