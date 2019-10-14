受近數個月因反對修訂《逃犯條例》事件影響，社會陷入混亂局面，市場紛紛傳出走資情況，引起各界關注。然而，美國投資銀行傑富瑞（Jefferies Group）認為，香港目前並沒有出現嚴重外資流走情況，本地示威事件未令市場大舉撤走資金，及造成嚴重影響。

事實上，金管局上月底公佈貨幣統計數字，8月本地銀行港元存款減少1110.79億元或1.6%，跌至6.84萬億元，反映港元存款已經出現變化。不過傑富瑞指出，金管局的銀行定存總結餘目前仍然具有足夠的外匯儲備及穩定的貨幣基礎，相信外匯儲備足以支撐其兩倍的貨幣基礎。據金管局最新公佈數據顯示，9月份貨幣基礎為16,445億港元，當中包括負債證明書、政府發行的流通貨幣、銀行體系結餘等。

傑富瑞又認為，香港經濟數據正現持續下跌態勢，尤其是零售及酒店業務，部分企業已開始裁員，或會令本地就業率在十年來首次出現下跌。另一方面，其分析指MSCI香港指數在過去18個星期反覆下挫，經過近日跌勢後，不建議避開本地房託股，而本地銀行股亦已開始築底，而該行目前最看好澳門賭股。報告並指，在現時貨幣寬鬆的環境下，較難去沽空MSCI香港，不建議做這操作。

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