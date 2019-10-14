香港美國商會公布最新調查顯示，香港連月出現的示威行動，已經影響到銷售、企業運作及員工，有幾近一半受訪企業對香港的未來前景感到悲觀。有關調查主要因應香港持續不穩，了解會員公司最新對香港的風險評估，以至對總部局面的商業策略之影響，及短中期的前景的看法。

在調查中，有61%受訪公司開始感受到持續示威活動的影響，並已經考慮將業務遷離香港，製訂應變計劃，或因為面對人材短缺，因此表示在招聘時亦遇到困難。有82%的受訪會員更表示，曾就風險管理、社會分裂及壓力觸發的員工處理事宜，及營運及投資策略的調整，定期與總部層級進行溝通。

美商會主席Tara Joseph表示，大部份受訪公司均表示，因應香港為亞洲的策略性及不可替代的樞紐，因此無意離開香港，但是隨著風險增加，最終可能逼使他們離開。今次調查，正對那些視香港為具法治及資訊流通的活躍商業樞紐的人，帶來警號，目前正是去結束暴力及讓政府尋求和解，並避免香港長期聲譽受損甚至永久受損的重要時刻。

根據該項調查，有46%受訪者對香港的長遠前景悲觀，較7月份進行調查時的34%為高。另有61%受訪者表示，生意受到中長期影響，並有31%受訪者將香港評為高度及非常高度風險。有24%被訪者考慮將香港業務收縮，甚至遷離香港市場。新加坡為首選的撤離地區。但是有76%會員公司表示，不致於需要將資本、資產或商業運作遷離香港市場。

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