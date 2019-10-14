金管局公布，將香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由2.5%下調至2.0%，即時生效。CCyB是以銀行的總風險加權數額（RWA）的某個百分比表示，在銀行滿足最低資本規定以外，額外保留的緩衝資本區間。總裁余偉文表示，假設銀行貸款組合結構基本不變，這次下調可以讓銀行釋放約2000至3000億元的額外放貸額度。

余偉文指出，各項經濟指標及其他有關觀察顯示，自今年6月以來香港經濟環境明顯惡化，現階段下調CCyB比率，可讓銀行有更大空間加大力度支持本地經濟，有助緩和經濟周期。

金管局在定出CCyB比率時，已考慮多項定量指標及定性資訊，包括「緩衝資本參考指引」（為CCyB比率提供指引的衡量標準，是根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距，以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製）。根據2019年第2季數據計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為2.25%。然而，根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得所有2019年第3季的相關數據後，緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率會處於顯著地較低的水平。

CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分，由巴塞爾委員會制訂，以在信貸增長過度時期提升銀行體系抗震能力，讓銀行體系能夠在受壓期間抵禦甚至吸收衝擊，而不是將風險擴大，對經濟造成更廣泛的影響。

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