樂視創辦人賈躍亭發聲明指，他已於本月13日在美國主動申請個人破產重組。根據方案，賈氏將同時設立債權人信託，並在條件滿足的情況下把全部在美國資產轉讓給債權人。完成後，賈躍亭將不再持有任何法拉第未來的控股母公司 Smart King 股權（下稱FF），解決賈氏的直接、個人擔保及間接債務問題。

聲明提到，賈躍亭90%以上的債務都是替公司擔保的債務，自從被超額凍結所有賈氏和樂視的資產及銀行經營帳戶，已直接導致公司無法正常運營。文中指出，樂視崩塌以來，截至目前賈躍亭先生已替公司償還債務逾30億美金，待償還債務總額約36億美金，減去已凍結待處置國內資產以及可轉股的擔保債務，債務淨額約爲20億美金。

賈躍亭個人擔保債務實現代償還後，現實際借款人以及共同擔保人的債務將轉移至新債權人賈躍亭名下，並應向賈躍亭進行償還。賈躍亭個人還債小組將會在下一步與相關借款人及共同擔保人簽署向賈躍亭的還款協議，期望各方予以配合及支持。

聲明稱，賈躍亭個人破產重組方案完成後，他把個人所持有的全部 FF 股權和相關收益權轉讓給債權人，個人擔保義務和債務得以解除。賈躍亭今後將繼續以 FF 創始人和 CPUO 的身份推動 FF 團隊完成既定戰略目標，實現 FF 股權資產價值和債權人信託資產價值最大化，從而使全體債權人通過信託資產的增值實現償債目標。