通訊事務管理局辦公室公布，四間流動網絡營辦商投得3.5吉赫頻帶內合共200兆赫的頻譜，頻譜使用費總額為10.06億元。

投得頻譜的分別是中國移動香港有限公司（中國移動香港）、Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited（HKT）、和記電話有限公司（和記）及數碼通電訊有限公司（數碼通）。

其中，中移香港以3億元投得3400–3460兆赫的 頻率範圍；HKT以2.52億元投得3460–3510兆赫；數碼通以2.52億元投得3510–3560兆赫；和記以2.02億投得3560–3600兆赫。

頻譜指配將於2020年4月1日生效，有效期為15年。

香港電訊（6823）收市跌0.48%，報12.32元；和電香港（0215）升1.4%，報1.38元；數碼通（0315）升0.4%，報6.76元。

早前，政府訂下有關頻譜底價為每兆赫400萬元，今次投標結果顯示，中移香港每兆赫為500萬元，而HKT、數碼通為504萬，而和記則為505萬元。

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