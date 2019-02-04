中美貿易談判取得第一階段貿易協議，不過港股走勢呈「十字星」，即高開212點後，收市升213點，技術上，顯示市場對後市觀望。

恒指今早借貿易協議而高開，但內地公布遜預期的進出口數字後升幅收窄至最低升77點，但其後公布內地貿易順差數字好過預期，恒指最多升328點。恒指收市升213點或0.81%，報26521點，成交金額903億元，較上日減少8%；國指升55點或0.53%，報10507點。

萬洲（0288）升4.32%，收報7.72元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.63%，收報50元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.7%，收報59.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；舜宇（2382）跌2.54%，收報115元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

中美第一階段貿易協議，中國將購買更多美國農產品，刺激萬洲股價向上，不過，今次協議未包括華為問題，華為供應商舜宇因而下跌，另一手機設備股，瑞聲（2018）跌0.76%，收報45.6元。

其他貿易相關股方面，申洲國際（2313）跌0.38%，收報106.1元；創科實業（0669）升4.2%，收報57.05元。

本港抗暴示威持續，地產股走勢各異，恒地（0012）跌0.27%，收報37.25元；新地（0016）升0.18%，收報112.4元；新世界發展（0017）無升跌，收報10.36元；長實集團（1113）跌0.09%，收報52.7元；信置（0083）升0.17%，收報11.98元。商場股方面，領展（0823）跌0.24%，收報82.7元；九龍倉置業（1997）跌0.81%，收報43元。港鐵（0066）跌0.8%，收報43.5元。

澳門擬打造離岸人幣納斯達克市場，濠賭股全線揚，銀娛（0027）升4.27%，收報51.25元；金沙中國（1928）升2.96%，收報36.5元；永利（1128）升5.6%，報15.98元；澳博（0880）升4.4%，報7.91元；新濠國際（0200）升4.1%，報19.44元。澳門新計劃或引來競爭，港交所（0388）無升跌，收報237.2元。

彌明生活百貨（8473）公布，已就建議轉主板上市向聯交所遞交正式申請，今早顯著走強，高位見0.295元，颷37.2%，見6月26日後新高，收報0.29元，升34%。

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