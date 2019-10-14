電子產品製造商信佳國際（0912）又有新產品，公司為美國最大個人護理電器製造商Conair生產最新的無線直髮器，據主席兼董事總經理吳自豪表示，直髮器的加熱器與電子板均為信佳專利技術，較坊間同類產品充電時間更短，使用時間更長，這亦是公司繼路由器、專業音響產品及寵物用品後再增添一條新產品線。

吳自豪表示，中美貿易摩擦發展至今，想要完全恢復完全無關稅狀態幾乎無可能，之後的談判料最多是稅率上的增減。信佳首席科技總監吳民卓則透露，公司約有40%生意來自美國，今年初於越南河內設立的廠房已於6月投產，可供應美國客戶，故不受關稅影響，甚至有美國客戶推介新客予公司，對公司而言可說有危便有機。吳民卓指，目前要解決是擴充越南產能，將會於現有廠房附近租多一個新廠房，而明年則物色地皮，買地建廠，但長遠而言會以分散生產線為主導，不將產能過度集中於一處。

由貿發局主辦的秋季電子產品展昨日於會展舉行，信佳亦有份參展，吳民卓稱，未見到與會人數明顯受近期社會活動影響，但就發覺上午人流高過下午，採購商有早去早回的心態。

記者：陳子凌

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