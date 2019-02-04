由休斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）撐港言論及NBA總裁阿當施華（Adam Silver）表示支持莫利，稱莫利可行使言論自由而引發起中國抵制NBA的風波。不過，據內媒報導，騰訊體育的NBA直播單，今日已經恢復部分比賽的視頻直播，惟休斯頓火箭的賽事仍然被排除在外。

在上周，騰訊（0700）旗下的騰訊體育曾在官方微博公布，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

騰訊從2015年開始取得NBA網絡獨家直播權，在今年7月底，與NBA續簽5年轉播許可協議。據外媒估計，新的轉播許可協議作價15億美元（約118億港元），而在2015年所簽的合同僅為5億美元（約39億港元）。

上周，騰訊公布暫停NBA季前賽的轉播安排，花旗曾預計將影響公司第四季的視頻廣告收入，不過由於事件仍在發酵中，影響目前難以量化，要視乎騰訊會否停播月底開始的常規賽。

不過，其後陸續傳出中國官方憂心事件愈演愈烈，並影響中國國際形象及北京冬奧等，故有意淡化事件，其後在各大網站已不見NBA爭議排在熱門位置。

除了騰訊，安踏（2020）、VIVO、淘寶、京東等都曾加入抵制NBA的行列。

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