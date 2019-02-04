中美達成第一階段貿易協議，恒指高開212點，內地公布進出口數據均遜預期，升幅曾收窄至僅升77點，不過其後公布的數字顯示，貿易順差勝預期，恒指最多曾升328點，半日收市升269點或1.03%，報26578點，成交金額543億元；國指升95點或0.91%，報10547點。

銀娛（0027）升4.07%，收報51.15元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.39%，收報114元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.95%，收報60.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；中移動（0941）跌1.13%，收報65.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

澳門擬打造離岸人幣納斯達克市場，濠賭股全線揚，銀娛升4.07%；金沙中國（1928）升2.54%，收報36.35元；永利（1128）升5.5%，報15.96元；澳博（0880）升3.9%，報7.87元；新濠國際（0200）升4.8%，報19.56元。雖然澳門新計劃或引來競爭，但港交所（0388）半日跟隨大市向上，半日升0.25%，收報237.8元。

中美貿易談判第一階段並未有談及華為問題，華為產品供應商之一的舜宇逆市下跌，相反，另一手機設備股瑞聲（2018）升0.11%，收報46元。而其他貿易相關股亦向上，申洲國際（2313）升0.38%，收報106.9元；創科實業（0669）升4.02%，收報56.95元。隨著中國同意進口更多美國農產品，加上獲大摩看好，萬洲（0288）升3.11%，收報7.63元。大摩相信，萬洲未來30天股價將上升，予「增持」評級及目標價9.4元。

內地媒體報道，騰訊（0700）旗下騰訊體育已經恢復部分比賽的視頻直播。騰訊半日升1.66%，收報330.2元。

上周五重挫的石藥集團（1093），中金指，公司恩必普軟膠囊納入浙江省重點監控目錄影響有限，並上調目標價至19元，石藥半日升3.5%，收報16.58元。另一藥股中生製藥（1177）亦升2.4%，收報11.08元。

周末本港續有示威活動，加上部分業主宣布減租，本地地產股走勢各異。恒地（0012）升0.13%，收報37.4元；新地（0016）升0.36%，收報112.6元；新世界發展（0017）跌0.19%，收報10.34元；長實集團（1113）升0.09%，收報52.8元；信置（0083）跌0.17%，收報11.94元。商場股領展（0823）跌0.18%，收報82.75元；九龍倉置業（1997）跌0.12%，收報43.3元。反修例相關的港鐵（0066）跌0.11%，收報43.8元。

彌明生活百貨（8473）公布，已就建議轉主板上市向聯交所遞交正式申請，今早顯著走強，高位見0.285元，颷32.6%，追平2個半月前高位，半日收報0.28元，升30.23%。

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