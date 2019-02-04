中美達成第一階段貿易協議，美股道指升逾500點後收窄至319點，港股ADR收市升137點或0.52%，收報26446點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.48%，折合報326.37元；匯控（0005）升1.65%，折合報59.92元；建行（0939）升0.19%，折合報6.14元。

今日焦點股份可留意：

中美達成第一階段貿易協議，作為協議的一部分，中國將大幅增加對美國農產品的購買，同意某些智慧財產權措施並在金融服務和匯率相關方面做出讓步。作為交換，美國將在雙方最終敲定協議的同時推遲原定於下周實施的關稅稅率上調。不過定於12月份生效的新關稅尚未叫停。新華社周六稱，中美經貿關係仍面臨許多不確定性；要找到兩國都能接受的經貿問題解決方案恐怕還要經歷一個較長的過程。留意貿易相關股。

廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍昨日於「第八屆嶺南論壇」致辭時透露．澳門設立證券交易所的方案已經呈報中央，希望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場中的納斯達克，並亦希望能在澳門回歸20周年作為中央贈予澳門的禮物。留意港交所（0388）。

效力NBA塞爾特人的球星希禾特（Gordon Hayward）周五向美國傳媒透露，中國運動品牌安踏（2020）早前聯絡他，表示其代言合約不變，雙方合作關係不受事件影響。留意安踏，及其他NBA風波相關股如李寧（2331）。

暴雪總裁J. Allen Brack在暴雪網頁發表聲明，堅持處分Blitzchung是由於違反賽事規定，和公司在華關係無關，但縮短禁賽時間至半年，並發還1萬美元（約7.84萬港元）獎金。留意騰訊（0700）。

恒基地產（0012）表示，多年來與租戶合作無間，有商有量，近期亦有收到一些商舖租戶因生意受影響而提出減租的要求。所有減租的要求均會按現有機制個別衡量和處理，部份商戶已獲租金優惠，全部均為中小企。而早前新地（0016）也表示，會按個別商戶的實際狀況，提供適切的協助，以共渡時艱，包括考慮提供紓緩各種經營壓力的措施。留意本地地產股、商場股。

評級機構穆迪指，香港持續的示威活動及列車事故，對港鐵（0066）的信貸評級構成負面因素。

華潤電力（0836）公布，9月份附屬電廠售電量達到1173.19萬瓦時，同比跌0.5%。今年首九個月，附屬電廠累計售電量達到1.09億兆瓦時，按年跌4.8%。

長汽（2333）公布，9月份銷量10萬部，按年增加15.33%。首9個月，銷量72.41萬部，較去年同期增加7.01%。

舜宇（2382）公布，9月份集團錄得手機鏡頭出貨量為1.45億件，同比升43.9%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升；手機攝像模組出貨量錄4836.6萬件，同比增1%；其他光電產品出貨量錄439.5萬件，同比上升271.8%，主要是因為結構光和飛行時間等3D產品出貨有所增加。