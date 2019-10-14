恒指上周五升600點，收報26308點，成交金額986億元。中美達成首階段貿易協議，美股上升但尾市見獲利回吐。上周五港股已大幅炒上逾2%，並且先是向下假突破後轉勢升穿阻力26200點，技術走勢向好，短線應有一些獲利盤出現，但不會阻礙反覆上揚格局。第四季多是全球股市向好的季節，簡單點買大市或重磅藍籌股便可。

執筆時尚未有協議文本，而特朗普指美中兩國在知識產權、金融服務及大規模農產品採購方面達成協議，中國同意購買400億至500億美元的美國農產品，結構性農業問題得到解決，另外，中美亦就匯率和外匯問題達成一致共識。

中美暫滿足市場停火期望

這份協議是好是壞、中美誰勝誰負還是雙贏，由投資者自行判斷。但市場主要希望停火，現在也做到了，股市就繼續運作，升跌就看其他因素，直至雙方再度開戰，又或是真的達成一份全面協議。

走勢上，恒指由4月至今延伸出的下降軌，現時位處約27200點至27300點，20周平均線約處於27000點，如能企穩在20周線之上，後市表現可看高一線。從往績來看，當大市持續下跌一段時間和幅度後回暖，並且成功升破20周線，後市表現會頗理想。例如2015年大跌後，2016年第二季幾度成功守住20周線，最終便由大約20000點水平升至24300點，升幅達20%；2018年全年都下跌，到今年1月份突破後，由26700點一度升破30000點大關。現在就看能否升破20周線。

港股後市看能否破20周線

上周五特點是沽動力股、買入價值股。前者如美團（3690）、醫藥股，手機設備股等，不少都出現沽壓或衝高回落，與近日節節上升的走勢大不同。後者如港資股、內銀股、內房股、石油股、重磅藍籌股騰訊（0700）、港交所（0388）等，近期累積跌幅不小估值低殘，也貼近重要支持位，相對於已大幅飈升又極度超買的動力股，值博率更高。

如果純粹捕捉大市回升，騰訊（0700）才首日反彈，最貼近支持位的股份，空間似乎較大，只是除了剛推出的遊戲Call of Duty外暫時沒有上升催化劑。平保（2318）相對強勢仍貼近高位，惟假如大市升幅不大的話，則很容易會損手。兩者相比，騰訊會是較審慎之選，但上周五的表現，則以平保較強，最終也以全日最高位收市，騰訊則較高位回落了接近1%。

單以內險股來看，平保是財險（2328）以外表現最佳的股份，也跑贏大市相當多。內險股近兩年表現欠佳，問題始於2017年起監管要求銷售更多保障型產品，很多險企這兩年都未能成功轉型，代理團隊則非常動盪，即使有減稅扣稅優惠、A股今年回暖，股價表現也多如中國人壽（2628）般一潭死水。

平保成功轉型 新業務價值增長佳

相比之下，平保已經成功轉型，代理人數已穩定下來，未來透過加強金融科技去提高生產力，同時也推出優才計劃，積極吸納高質素、人脈廣的人才(走友邦的路線)。從實際數字來看，今年上半年新業務價值升5%，管理層預期全年升幅大於2018年的7%，意味下半年可增長達10%。集團又預期未來可維持雙位數字增長，亦即重拾增長動力，有助股價持續向好。

[張兆聰 還看今朝]