效力NBA塞爾特人的球星希禾特透露，安踏早前聯絡他，表示其代言合約不變，雙方合作關係不受事件影響。

美國職業籃球聯賽（NBA）休斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）的撐港言論，以及其後NBA主席阿當施華（Adam Silver）表態支持言論自由，導致中國封殺火箭隊以至整個聯盟，多間內地企業包括騰訊（0700）旗下騰訊體育、李寧（2331）及安踏（2020）等均與NBA「割席」。不過，效力NBA塞爾特人的球星希禾特（Gordon Hayward）周五向美國傳媒透露，中國運動品牌安踏（2020）早前聯絡他，表示其代言合約不變，雙方合作關係不受事件影響。

除了希禾特，安踏現時與NBA金州勇士隊的Klay Thompson有球鞋合約，是所有中國品牌所簽約的現役球員中，名氣最大的一位。

洛杉磯湖人對布魯克林籃網的NBA季前賽前日在上海舉行時，央視和騰訊體育雖取消直播，但上海賽現場依然爆滿。今兩隊深圳對決亦引人關注。《紐約時報》引述3名內地記者稱，官媒編輯告知記者避免強調NBA問題，以免話題過熱。有關爭論已從微博十大熱門榜單消失。《環球時報》總編胡錫進認為，問題會逐步降溫，「我也希望美國方面不要採取任何舉動讓它升級」。報道又引述一名知情人士稱，中方反應可能令知名運動員及其全球粉絲開始關注香港抗議活動，而他們或會同情示威者而非北京。另外這還可能增加國際社會抵制北京2022年冬奧會的風險。

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