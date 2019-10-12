香港電競選手Blitzchung完成《爐石戰記》職業賽後接受訪問時，戴上面罩並喊出「光復香港，時代革命」口號，被遊戲營運商暴雪娛樂禁賽一年並沒收獎金，引起不少玩家和員工不滿，暴雪總裁J. Allen Brack在暴雪網頁發表聲明，堅持處分Blitzchung是由於違反賽事規定，和公司在華關係無關，但縮短禁賽時間至半年，並發還1萬美元（約7.84萬港元）獎金。

Brack表示，遊戲官方轉播需以賽事為重心，內容專注在賽事本身，認為Blitzchung利用賽後訪問發表對香港的看法，是違反他了解並同意的賽事規定，因此採取懲處。Brack強調暴雪與中國關係並不影響他們的決定，如果有選手有意地表達了相反立場，暴雪亦會作出同樣裁定。

不過Brack表示他們聆聽遊戲社群聲音後，認為流程有不足，回應過於倉猝，因Blitzchung並非比賽中違規，因此發還一萬美元獎金，禁賽縮至6個月，此後Blitzchung可依自己意願重返職業賽。而兩名賽評的懲處由永久禁用，改為暫停合作六個月。

騰訊（0700）在2016年收購動視暴雪5%股份。據FactSet估計，動視暴雪去年總收入中有5.2%來自中國內地，較對上一年同期增長近一倍。

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