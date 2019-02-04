美心集團創辦人長女伍淑清早前高調發表撐警言論，令集團食肆成為示威者針對對象。隨後美心發出聲明，強調伍淑清並無在集團擔任任何職位，亦無參與任何管理。不過，有股壇長毛之稱的獨立股評人David Webb在其網站「爆料」，伍淑清與美心集團是有間接的財務利益，並非如其所言毫無聯繫。

文章指出，伍淑清為香港餐飲有限公司（Hongkong Caterers Ltd ，下稱香港餐飲）的註冊股東，持有100股股份，而該公司則擁有美心50％的股份。Webb指出，2018年香港餐飲派發2018年每股1.3萬元股息，換言之伍淑清可獲股息130萬元。

文章又提到，香港餐飲的單一最大股東為JETCO Investment＆Management Ltd（JETCO），合共持股量為3780股（12.6%）。根據股份登記冊資料，估計伍淑清家族或相關人士合共持有香港餐飲共5570股股份，但不確定伍淑清有否持有JETCO股份。

另外，Webb稱，香港餐飲從美心收取「餐飲管理費」(catering management fee)，約佔Maxim營業額的1.84％。而根據香港餐飲的財務報告，「餐飲管理者的運營支出」(catering managers' operating expenses)為2.497億元，其中有一大部分是董事酬金，合共1.948億元。本財政年度，香港餐飲共有5位董事，其中1位於今年1月16日去世，其餘3位包括美心集團創辦人伍沾德、主席伍偉國及執董伍威全。Webb認為，伍氏家族通過香港餐飲持有美心50％的股份外，更每年收取可觀的管理收入。

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