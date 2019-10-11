評級機構穆迪指，香港持續的示威活動及列車事故，對港鐵（0066）的信貸評級構成負面因素。其稱，港鐵因為持續的示威、旅客數字減少，尤其是內地遊客減少訪港，致鐵路載客率下跌，並且最少會影響到今年的鐵路分部收入及現金流。撇除地產業務，目前本地的運輸業務佔港鐵的36%收入及43%毛利。

穆迪更稱，乘客數字減少，會影響港鐵其他業務如站內的商業項目、收租及管理業務，目前攤佔整體收入21%及53%毛利。受到已弱化的零售氣氛及較低的遊客訪港數字拖累，會立即令港鐵從商業項目、收租及管理業務等取得的盈利受到影響，其料港鐵的收入會因此按年減少2%，並在2020年會因為相繼洽商續租，致港鐵受到影響會進一步擴大，削弱與租戶續租時的議價能力。

其又估計，今年及明年港鐵的載客數目會分別減少3%及6%，並因為只能夠取得少量甚至沒有業務中斷保險可以索償，因此估計會相應影響今、明年的盈利。至於站內設施被破壞，則會為港鐵增加額外的維修成本，雖然未致於影響該集團的營運現金流及資產規模，卻未必能夠全面得到財產保險彌償，一旦因為設施破壞的損失比預期更高，將會進一步弱化港鐵的信貸評級。

東鐵列車在9月份發生的紅磡站附近脫軌事件，連同最近荔景站的意外，穆迪相信，這正反映社會的風險對港鐵的營運有效性及安全產生影響，亦令港鐵的營運紀錄受損，及影響過去數十年建立的營運紀錄及國際聲譽，估計最少觸發2500萬元罰款。同時，其預期，需要就沙中線在今、明兩年作出分別10億元的潛在現金成本，再綜合其他因素，料鐵路分部在今、明年的毛利分別按年跌16%及29%。更多的維修費用，更進一步影響本地運輸業務的毛利。不過，港鐵的財務及流動性強，會有助其抵禦負面影響。

記者：陳偉燊

其他報道：

【禁蒙面法】銀行公會：受損ATM逐步修復 無修改提款上限

【逃犯條例】渣打回應職員向警方洩密傳言：嚴肅跟進，絕不姑息

【逃犯條例】LVMH第三季香港銷售額跌25%