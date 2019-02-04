憧憬中美貿易談判能夠達成部分貿易協議，恒指裂口高開278點後，最多曾升685點，高見26393點，創近11日高，收市仍升600點或2.34%，報26308點，企穩10天(25965點)、20天(26305點)、50天(26184點)線，成交金額亦大增24.7%，升至986億元；國指升234點或2.29%，報10452點。

創科實業（0669）升6.31%，收報54.75元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌6.1%，收報16.02元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。匯控（0005）升2.61%，收報58.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點。

中美貿易談判憧憬之下，貿易相關股升幅較大，除創科是升幅榜首之外，申洲國際（2313）亦升3.8%，是升幅榜第三的股份，申洲收報106.5元。其他貿易股亦向上，萬洲（0288）升0.95%，收報7.4元；瑞聲（2018）升3.03%，收報45.95元；舜宇（2382）升0.51%，收報118元。

不過，十大升幅榜之中，本地地產股佔比最多，多達4隻地產藍籌股，分別是恒地（0012）升3.75%，收報37.35元；長實集團（1113）升3.74%，收報52.75元；新地（0016）升3.7%，收報112.2元；九龍倉置業（1997）升3.58%，收報43.35元。而本地銀行股恒生（0011）升3.48%，收報163.5元，亦打入十大。

伊朗國家石油公司的一艘油輪發生爆炸後起火，SHANA報導稱伊朗油輪爆炸可能是導彈造成，紐約期油升超過1.1%，中海油（0883）升4.7%，收報12.04元；中石油（0857）升3.25%，收報4.13元；中石化（0386）升3.08%，收報4.69元。

大市向上，重磅股是主力。匯控（0005）升2.61%，收報58.95元；友邦（1299）升2.16%，收報73.25元；騰訊（0700）升1.88%，收報324.8元；建行（0939）升2.17%，收報6.13元；平保（2318）升2.74%，收報93.6元，分別貢獻恒指67點、52點、46點、42點及42點。

今日有社交媒體引述浙江省衛生委辦公室文件，稱部分藥品進入浙江省第一批重點監控合理用藥藥品目錄，其中包括石藥集團的創新藥品種丁苯酞，消息引發石藥曾8.9%，創下去年12月以來交易時段內最大跌幅。另一藥股中生製藥（1177）則跌0.37%，收報10.82元。

熱炒新股反高潮，鑫苑服務（1895）今日首日上市，曾高見4.2元，較招股價2.08元，升101.9%，收市升幅大為收窄，收報2.95元，升41.8%。而昨日上市的魯大師（3601）最高曾見11.16元，升29.7%，較招股價2.7元，升3.13倍，收市則倒跌8.1%，收報7.9元。

長實承認半年前已協議出售大連項目予融創中國（1918），融創收市升5.5%，報34.3元。

吉利（0175）9月總銷量約11.38萬輛，按年減少約9%。瑞信發表報告指，吉利9月份的銷量雖不及預期，但是在連續5個月兩位數同比下滑後，收窄至個位數跌幅，下調吉利評級。吉利升0.14%，收報13.88元。

花旗睇淡第四季澳門博彩收入，料同比挫7%，不過濠賭股向上，金沙中國（1928）升1.58%，收報35.45元；銀娛（0027）升1.87%，收報49.15元。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升0.75%或198點，表現最佳的是瑞聲，累升9.02%，其後為潤地（1109）累升7.2%，及中生累升6.2%，而表現最差的是領展（0823）累跌4.6%，其後為恒生跌2.6%，及太古（0019）跌2.4%。

國指過去5個交易日累升2.26%或231點，表現最佳的是，融創累升8.2%，其後為潤地、龍湖（0960），龍湖升6.7%。表現最差的是鐵塔（0778），累跌2.2%，其後為石藥、神華（1088）分別累跌0.87%、0.25%。

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