香港上海大酒店 (下稱大酒店) （0045）透過其附屬公司，因應持有泰國曼谷半島酒店另一半權益的股東Phataraprasit採取法律及其他行動，意圖終止半島酒店於曼谷半島酒店的管理權。當地的Thonburi（吞武里）民事法庭於9月10日，裁定其附屬公司不應被容許於2019年1月26日舉行的合資公司的股東大會上，就有關終止半島酒店的管理協議的決議中投票。大酒店表示，已於10月9日就有關判決向上訴法院作出上訴。

大酒店指，其自1998年起一直營運泰國曼谷半島酒店，並表示強烈反對吞武里民事法庭的裁決。同時，終止半島酒店的管理，即等同違反該集團與Phataraprasit股東之間的股東協議以及半島酒店的管理協議。大酒店明言，將不遺餘力地捍衛應有的權利。在等候上訴判決及其他正在進行的法律程序其間，曼谷半島酒店在仍有法律效力的酒店管理協議之下，由半島酒店繼續負責營運。

大酒店營運總裁包華表示，自1998年啟業開始，他便參與曼谷半島酒店的營運工作，可以證實一直以誠信行事，以合資公司整體利益為依歸，支持雙方股東及遵行股東協議及酒店管理協議。在過去十年，酒店的財務表現受到政局不穩定的影響及面對曼谷具挑戰性的奢華酒店市場，大酒店依然秉持作長遠投資的理念，並堅持對泰國業務的承諾。 包華又指，曼谷半島酒店在艱難的市場環境下，仍能在同業中保持良好的業務表現，在獲得法律訴訟的最終結果前，酒店的日常業務現時並沒有受到任何影響。

翻查資料，曼谷半島酒店目前共有370間客房，截至今年6月底止半年度，收入達1.4億元，按年跌5%。雖然該酒店的出租率跌6個百分點，平均房租卻提高8%。該集團在上半年的年報已指，他們與泰國業務夥伴仍就曼谷半島酒店未來的管理安排存有爭議，並正與業務夥伴協商解決方案。在其賬面上，該酒店的公允價值為7.16億元，賬面值則達6.7億元。

記者：陳偉燊

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