昨日中美貿易談判進展順利，美國總統特朗普將於今日會見中國國務院副總理劉鶴，消息刺激大市高開278點後，升幅擴大至572點，半日收市升563點或2.19%，創近5周最大升幅，報26271點，成交金額525億元，較昨日午市多26%；國指升208點或2.04%，報10427點。恒指裂口高開，半日升穿10天(26860點)及逼近20天線(26332點)。

九龍倉置業（1997）升4.18%，收報43.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌6.92%，收報15.88元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。匯控（0005）升2.52%，收報58.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點。

港股大彈，近期弱勢的本地地產股反彈，十大升幅藍籌當中更佔5隻，包括九倉；新地（0016）升3.79%，收報112.3元；新世界發展（0017）升3.78%，收報10.42元；恒地（0012）升3.75%，收報37.35元；長實集團（1113）升3.54%，收報52.65元。而信置（0083）升3.44%，收報12.02元；恒隆地產（0101）升2.96%，收報18.1元，亦分別佔據第11及12位。

領先的亦包括貿易相關股，瑞聲（2018）升4.04%，收報46.4元；創科實業（0669）升3.98%，收報53.55元，分別佔據升幅榜第二、三位。另外，申洲國際（2313）升1.85%，收報104.5元；萬洲（0288）升1.09%，收報7.41元；舜宇（2382）升0.68%，收報118.2元。

重磅股全部發力，匯控升2.52%；騰訊（0700）升2.26%，收報326元，貢獻恒指56點；友邦（1299）升2.02%，收報73.15元，貢獻恒指49點；建行（0939）升2.33%，收報6.14元，貢獻恒指46點；平保（2318）升2.09%，收報93元，貢獻恒指32點；工行（1398）升2.47%，收報5.4元，貢獻恒指29點。

藥股下挫，因A股龍頭恒瑞醫藥指，暫停個別仿制藥項目，市場擔心其他藥企亦有類似行動，另一藍籌藥股中生製藥（1177）跌0.92%，收報10.76元。

市場續炒新股，鑫苑服務（1895）今日首日上市，曾高見4.2元，較招股價2.08元，升101.9%，半日收報3.73元，仍升79%。而昨日上市的魯大師（3601）最高曾見11.16元，升29.7%，較招股價2.7元，升3.13倍，半日收報10.84元，升26%。

長實承認半年前已協議出售大連項目予融創中國（1918），融創半日升4.9%，報34.1元。

吉利（0175）9月總銷量約11.38萬輛，按年減少約9%。瑞信發表報告指，吉利9月份的銷量雖不及預期，但是在連續5個月兩位數同比下滑後，收窄至個位數跌幅，下調吉利評級。吉利跌1.3%，收報13.68元。

花旗睇淡第四季澳門博彩收入，料同比挫7%，不過濠賭股向上，金沙中國（1928）升1.43%，收報35.4元；銀娛（0027）升2.59%，收報49.5元。

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