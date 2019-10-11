恒指中午上升563點，收報26274點，成交金額525億元。美國總統特朗普表示今天會與中國副總理劉鶴會面，市場解讀為中美將可達成協議，消息刺激全球股市大漲，債息回升，有色金屬股表現強勁。市場的反應是中美將至少會停火，若全球貿易情況改善，則當前全球疲弱的經濟也會重拾動力。

今早市況的特點是沽動力股、買入價值股。前者如美團（3690）、醫藥股，手機設備股等，不少都出現沽壓或衝高回落，與近日節節上升的走勢大不同。後者如港資股、內銀股、內房股、石油股、重磅藍籌股騰訊（0700）、港交所（0388）等，近期累積跌幅不少估值低殘，也貼近重要支持位，相對於已大幅飈升又極度超買的動大股，值博率更高。

走勢上，即月期指昨早向下突破後即日回升，假突破往往令轉勢機會增加，今市亦進一步回升，並且突破26200點，只要中美如期達成貿易戰停火協議，進一步向上的機會不少，只是後續能升多少則是一個大問號。特別是今天已偷步大漲，不少平倉盤已出現。

如果純粹捕捉大市回升，騰訊是最貼近支持位的股份，空間似乎較大，只是除了剛推出的遊戲COD外沒有上升催化劑。平保（2318）相對強勢仍貼近高位，惟假如大市升幅不大的話，則很容易會損手。筆者較傾向前者。

張兆聰

明報首席評論員