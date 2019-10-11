路透報道，中國電訊設備商華為創辦人任正非，其家族成員在集團旗下非電訊業務的公司擔任重要角色。

華為在170多個國家或地區擁有18萬多名員工，經營電訊和技術業務，每年創造超過1000億美元收入。華為副董事、任正非女兒孟晚舟最為人熟悉。

路透引述集團內部人士稱，現年74歲的任正非私人擁有僅1.14%的華為股份，但保留絕對權力，他擁有否決權，並定期將其講話分發給所有員工進行研究。

據路透指，任正非弟弟任樹錄在華為任首席物流官，其簡介包括監督建築、飲食和酒店服務業，其中包括在東莞的松山湖新校園興建最後階段，該校園可容納2.5萬名員工，並為華為深圳總部附近的員工提供一個新公寓樓，預計將於2023年建成，惟華為拒絕回應有關員工住房福利範圍的問題。

任正非兒子、現年44歲的任平，現領導華為旗下深圳慧通商務公司，該公司在中國、泰國、沙特阿拉伯和南非擁有10多家酒店和服務式公寓。雖然儘管有些人可以在線上預訂，但這些酒店大多數為華為員工和客戶提供服務。

另外，根據中國公司註冊記錄，任平亦在任正非的妻子所工作的公司上海莫塞爾貿易，任職總裁。根據其網站介紹，該公司主要銷售來自世界各地的進口食品，包括華為品牌的葡萄酒、優質牛肉和優質大米。

路透曾嘗試邀請任樹錄接受訪問，惟遭華為拒絕。

華為一直深陷美國總統特朗期與中國的貿易戰，美國政府於今年5月以國家安全顧慮為由，對華為下禁令。

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