長實承認半年前已協議出售大連項目 強調內地仍是重點市場

內媒報道，長實（1113）已將大連西崗項目售予融創中國（1918），交易價逾40億元（人民幣．下同）。本報就上述交易向長實查詢，長實回覆指，大連西崗山黑嘴子項目約於半年前達成協議出售，4個多月前簽約落實。

對於有報道指長實持有西崗項目近8年，惟項目一直未建成對外出售。長實解釋，項目發展期長乃因政府延遲交地，目前項目部份樓體已近封頂。

長實又指，過去十年，集團在內地之物業銷售收入（包括個別單位及大手出售）平均約每年280億元，出售大連西崗山黑嘴子項目只相當於不足兩個月的平均收入，本年度之物業銷售步伐跟過去十年相若。現時集團在內地擁有50多個房地產項目，分佈於20多個城市。

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集團強調，長江集團是眾多香港公司中，內地業務規模最大的一家，多元化範疇涵蓋地產、能源、港口、零售、醫藥、食品工業、電廠、基建、飛機維修及飛機租賃等多個大型投資項目。集團重申，內地是長江集團的重點市場，公司一直在內地物色以上行業之發展機會，能否落實則視乎投資回報。

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