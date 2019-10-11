美國農業部稱，在貿易談判前，中國購入更多大豆和豬肉。

美國公布數據顯示，中美兩國在華盛頓舉行第13輪貿易談判前，中方進口商採購更多美國農產品，當中包括新一輪購買大豆交易和創紀錄的周度豬肉進口。

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美國農業部通過其跟踪大宗交易的每日銷售報告系統報告稱，民間出口商向中國出售39.8萬噸美國大豆。相關部門又證實，截至10月3日的星期，美國向中國淨出口大豆118萬噸，豬肉出口創紀錄，其中包括今年發貨的1.881萬噸，2020年發貨的12.3362萬噸。

路透引述貿易商稱，中國對從美國進口的豬肉徵收高額關稅，以報復美國的對華關稅行動，儘管目前的關稅稅率72%，美國豬肉的價格看起來仍很有吸引力。

美國大豆出口在本周華盛頓會談前加速，自9月初以來至少出現四次大規模採購。北京方面給予一些進口商豁免，允許他們在不徵收高額關稅的情況下進口美國大豆。

農業部的數據顯示，截至8月31日的2018/19銷售年度，中國從美國進口逾1300萬噸大豆，惟較貿易戰前每年平均進口不低於3000萬噸數量為少。

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