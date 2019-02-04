中美貿易進展順利，港股今早裂口高開278點，開市半小時，升幅擴大至超過300點，最高暫曾升398點或1.55%，高見26106點，現報26072點，升364點或1.42%，重上10天線(25944點)，是近3日來首次，如若收市企穩於10天線之上，則是16日來首次。

重磅股推升大市，匯控（0005）升2%，報58.6元，推高大市51點；騰訊（0700）升1.57%，報323.8元，推高大市40點；建行（0939）升1.83%，報6.11元，推高大市36點。

相反，早前熱炒的藥股向下，石藥（1093）跌6.1%，報16.02元，拖低大市15點，中生製藥（1177）跌2.21%，報10.62元，拖低大市6點，以跌幅計是恒指跌幅最大的兩隻藍籌。

貿易股向好，創科實業（0669）升3.3%，報53.2元是升幅最大的藍籌。其他貿易股亦向上，萬洲（0288）升0.41%，報7.36元；申洲國際（2313）升1.56%，報104.2元；瑞聲（2018）升1.12%，報45.1元；舜宇（2382）升0.77%，報118.3元。

昨日急插近6成的內房股福晟（0627）昨日發澄清，股價今早反彈，現升近36%。

其他報道：

【月度數據】港視第三季訂單總商品交易額升38.6%

【長實賣產？】傳長實逾40億元人幣出售大連西崗項目予融創中國

【逃犯條例】LVMH第三季香港銷售額跌25%

【港股開市】恒指高開278點 騰訊升1.63% 吉利跌1.15%

【A股開市】中美貿易談判順利 三大指數全線高開

【開市焦點】中美談判順利 港股ADR升158點 騰訊、匯控ADR全升

【HKmap下架】庫克：科技可以用來行善也可用來作惡

【歐美戰報】中美談判「非常順利」 道指升150點