中美貿易談判「非常順利」，港股今早高開278點或1.09%，報25986點，成交金額26億元；國指今早高開114點或1.12%，報10332點。

中海油（0883）升2.78%，報11.82元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.15%，報13.7元，是跌幅最大的藍籌，同亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。騰訊（0700）升1.63%，報324元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點。

中美貿易談判「非常順利」，相關股向上，萬洲（0288）升0.95%，報7.4元；申洲國際（2313）升1.36%，報104元；創科實業（0669）升2.52%，報52.8元；瑞聲（2018）升2.47%，報45.7元；舜宇（2382）升1.79%，報119.5元。

吉利（0175）收市後公布9月銷售數據，9月汽車銷量約11.4萬部，按年減少9%，但跌幅較8月的跌19%有所收窄，按月計銷量則升12%。累計今年首9個月，汽車總銷量95.8萬部，按年減少約16%，佔全年銷量目標136萬部的70%。另外，瑞信將吉利汽車從跑贏大盤評級下調至中性。

比亞迪（1211）公布，今年9月，集團錄得總銷量40729輛，同比跌14.9%，其中新能源汽車銷量錄13681輛，按年跌50.96%；燃油汽車錄27048輛，同比增35.17%。開市報38.1元，無升跌。

越秀地產（0123）公布，今年首九個月，公司累計合同銷售金額約480.55億元(人民幣．下同)，同比上升約34%，累計合同銷售面 積約223.67萬平方米，同比升約29%。累計合同銷售金額約佔今年年銷售目標680億元的71%。開市報1.74元，升1.1%。

香港電視（1137）9月訂單總商品交易額2.33億元，8月份為2.37億元，而去年同期為1.71億元。開市報2.8元，升1.8%。

魯大師（3601）上市第二日，開市報8.88元，升3.25%，再創上市新高。

長實集團（1113）以逾40億元人民幣向融創中國（1918）出讓大連項目，融創開市報32.9元，升1.2%。

丘鈦科技（1478）昨公布9月鏡頭模組銷量按年升53%，開市升4.4%，報9.55元。

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