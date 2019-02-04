【開市焦點】中美談判順利 港股ADR升158點 騰訊、匯控ADR全升
文章日期：2019年10月11日 08:51
中美開始首日貿易談判，美國總統特朗普表示進展「非常順利」，美股三大指數向上，港股ADR亦升158點或0.61%，報25865點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.69%，折合報321元；匯控（0005）升0.75%，折合報57.88元；建行（0939）升0.32%，折合報6.02元。
今日焦點股份可留意：
中美貿易談判「非常順利」，留意貿易相關股。
吉利（0175）收市後公布9月銷售數據，9月汽車銷量約11.4萬部，按年減少9%，但跌幅較8月的跌19%有所收窄，按月計銷量則升12%。累計今年首9個月，汽車總銷量95.8萬部，按年減少約16%，佔全年銷量目標136萬部的70%。
比亞迪（1211）公布，今年9月，集團錄得總銷量40729輛，同比跌14.9%，其中新能源汽車銷量錄13681輛，按年跌50.96%；燃油汽車錄27048輛，同比增35.17%。
越秀地產（0123）公布，今年首九個月，公司累計合同銷售金額約480.55億元人民幣，同比上升約34%，累計合同銷售面 積約223.67萬平方米，同比升約29%。累計合同銷售金額約佔今年年銷售目標680億元人民幣的71%。
香港電視（1137）9月訂單總商品交易額2.33億元，8月份為2.37億元，而去年同期為1.71億元。
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