一款名為「HKmap.live」的應用程式，經過一番波折後終於上架，但蘋果公司(Apple)昨日又突然180度轉軚，將應用下架。蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)發聲明回應下架行為，指公司收到「可靠信息」顯示，這款軟件被「惡意」用於襲警。

根據聲明，指作出下架決定絕非易事，在公眾激烈辯論之際討論這些話題更是難上加難。

聲明指，科技可以用來行善也可用來作惡，早不是什麼秘密。這件事也不例外。這款受到質疑的應用允許眾人報告和定位警察檢查站、抗議熱點地區和其他信息。這些信息就其本身而言是良性的。但是，蘋果在過去幾天從香港網絡安全及科技罪案調查科和香港用戶那裡得到了可靠信息，稱這款應用被惡意用於針對單個警員實施暴力行為，並在沒有警察在場的地方侵害個人及財產。這樣的使用方式令這款應用違反了香港法律。同樣，廣泛存在的濫用顯然違反了蘋果應用商店禁止對個人造成傷害的指導原則。

聲明又指，將應用商店打造成對每位用戶而言都是安全可靠的地方。這是蘋果非常看重並致力於維護的一項責任。在有生之年，這樣的國家和國際辯論都不會平息，儘管這些辯論很重要，但支配不了事實。在這種情況下，蘋果進行了徹底的審視評估，相信這個決定可以最好地保護蘋果的用戶。

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