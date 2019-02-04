中美結束首日貿易談判，雙方代表都暗示對達成部分協議持謹慎樂觀態度，美國總統特朗普表示進展「非常順利」，周五將會晤中國副總理劉鶴。新華社發文，指劉鶴10月9日在華盛頓稱，中方此次抱著極大的誠意而來，願與美國就貿易平衡、市場准入等雙方關注問題取得共識。受消息刺激，道指低開28點後，大市最多升257點，連升兩日。

道瓊斯工業平均指數收漲150點，升幅0.58%，報26496點。標普500指數收漲18點，升幅0.65%，報2938點。納斯達克綜合指數收漲47點，或0.6%，報7950點。

Caterpillar升2.72%，報122.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而波音跌1.06%，報371元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報230.09元，升1.34%，谷歌母公司Alphabet收市報1209.47元，升0.58%，亞馬遜收市報1720.26元，跌0.1%，Facebook收市報180.03元，升0.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.65%，報382點。德國DAX指數收漲0.58%，報12164點；法國CAC 40指數漲1.28%，報5569點；英國富時100指數收漲0.28%，報7186點。