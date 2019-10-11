恒指國指低位回升，升幅並不顯著，但大市表現不俗，科網成為升市火車頭，汽車、體育用品亦有追捧，強勢股走勢尤其凌厲。

恒指昨天低開後最多跌160點、低見25,521點回升，午後升上25,809點回順，收報25,707點，升25點或0.10%；國指升0.48%。大市成交791億元，略高於60天平均。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.97%、1.04%，中小型股表現不俗。

六成半股份上升 1個月最多

據《明報》港股數據庫，升跌比率68比32，升逾3%佔上升股份近兩成；陽燭對陰燭為64比36，大市普遍向好，買盤動力較強。昨天上升規模差不多是近1個月最大型，對上一次有超過六成半股份上升已經是9月13日。最近兩次，相隔20個交易日或以上，才出現超過六成半股份上升的市况為8月8日及5月3日，當時恒指都是反彈後向下尋底，因此對於昨天向好的市况不宜過分樂觀。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，房託跌1%且全線下跌，為一眾行業中最差；整體有六成行業的升幅逾1%、跑贏恒指國指，當中科網股明顯做好，科技器材升3%，軟件服務升2.68%；其次航空、航運物流、汽車相關升近2%。

舜宇112元築小平台 不容有失

強勢股繼續領漲，科網股除了昨天提到的ASM太平洋（0522）強勢向上，創今年新高；舜宇（2382）、丘鈦（1478）、中興通訊（0763）、瑞聲（2018）皆強勢跑贏。不過，強勢亦見分野，舜宇、丘鈦於今年5月已見底回升，中興、瑞聲的跌勢持續至8月才逐步走出谷底。以9月先升後回計，丘鈦、中興、瑞聲最多回吐超過一成（收市價計），相比下，舜宇則最多跌6%，可謂最穩健之選。但亦留意，舜宇於112元築起小型平台，不容有失。

阿里健康虧損收窄可留意

至於互聯網、軟件服務股一樣，強勢股亦有不同程度，美團（3690）一枝獨秀，單是近1個月累升三成；平安好醫生（1833）整固後再展升浪，3日累升近兩成。緊隨近期9月轉強的雲計算金蝶（0268）、金山軟件（3888），回調守位50天線。

平安好醫生外，另一互聯網醫療股阿里健康（0241）的股價亦蠢蠢欲動（詳看《技術取勝》）。截至3月底止年度，阿里健康各項業務，無論是醫藥電商平台、醫藥自營業務的收入都錄得高速增長，儘管整體仍錄得虧損，但已收窄至9200萬元人民幣；經調整後利潤淨額大增14倍至1.22億人幣。集團為作為阿里巴巴在大健康領域的旗艦平台，持續獲利業務的注入和螞蟻金服的戰略合作，將支持業務發展，可以留意。

[劉思明 數據尋寶]