國家聯合資源（0254）就港交所（0388）上市委員會，不許公司因應復牌問題親自派員出席首輪陳述一事，今午舉行股東座談會及記者會。公司委聘的顧問禹銘投資管理董事總經理李華倫表示，現時他們已聘請資深大律師及團隊，尋求法律意見，就上市委員會讓上市公司缺席聆訊下，是否公平及無效的問題，及是否有人要求太高及過份，研究進行司法覆核。

他指出，港交所旗下聯交所在公司已經滿足全部跟進及發出過往未有刊發的業績、加強內部監控，及進行法證調查等要求之後，臨尾再以公司的收入不足為由，質疑國家聯合資源不夠條件上市，情況有如搬龍門。同時，在首輪上市委員會聆訊，上市科即聲稱在會內先提議公司除牌，而說因為會內沒有作決定，而不許上市公司就決定上市公司的命運之除牌建議做抗辯，只許最後到進入上市覆核委員會才得以處理其抗辯，做法令人震驚。若不提出覆核，將對公司及股東有災難性的後果。

及後在今年8月29日公司正研究發禁制令期間，李華倫說，聯交所才於同日下午3時多才邀請公司派員討論問題，但是到下午5時05分公司代表到來，聯交所卻在十分鐘打發人家走。他形容，做法有如聯交所先不公平地判死刑殺人，卻不許人家反對及評論，到人家被殺後才許公平公正。

至於被DQ事件是否涉及前股東的問題而引發，李華倫稱，感覺到不關這方面的問題。集團主席纪開平表示，公司每一階段的問題，應由相關階段成員負責，任何階段的違規問題均應予以追究。執行董事郭培遠強調，問題是否由過往的管理層引致，屬上市科的事情，跟現任管理層不大關係。

對於證監會勒令公司停牌，證監會在公司除牌的取態方面，李華倫強調，這並非事件的重點，證監會亦非今次事件的對口機關。禹銘董事李銘補充，證監會關注的是前管理層遺留的問題，公司早已找來法證專家研究及與證監會溝通。

在場有一內地小股東炮轟，聯交所應清楚說明具體上市標準，以他所見，國家聯合資源注入的天馬通馳巴士業務有1億多元收入基礎，質疑聯交所定的生死標準。另一內地朱姓小股東認為，聯交所是否歧視內地公司，並質疑香港是否仍講法治。纪開平說，公司已為復牌事件花了數千萬元，由2015年接觸這間上市公司，到公司被勒令停牌仍於2016年9月完成收購交易，但是沒有想到香港的機制，不許上市公司就復牌作出陳述。無論如何，他仍會爭取復牌，仍相信香港市場公開公平公正。郭培遠補充，公司正尋求處理附息債務，處理因財務支出引致的虧損問題。就算復牌無望，他相信不影響巴士業務運作。

有份參與發起聯交所濫權關注組的金融公關（香港）董事總經理韓風表示，已接觸10多間公司，創業板公司數目較多，料有些短期內加入，主要關注除牌過程出現不洽當不公平的問題。

記者：陳偉燊

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