【業界反對】修例降公司秘書門檻 特許秘書公會：對公司管治無益
文章日期：2019年10月10日 17:32
早前港交所（0388）提出建議，望將對未符資格人士出任公司秘書的豁免編納成上市規則，變相降低對公司秘書的資格要求。早前已表達過不滿的特許秘書公會今重申，強烈反對港交所建議，認為公司秘書須由專業人士擔當，有關建議對公司管治沒好處。
香港特許秘書公會技術諮詢小組成員林英偉（Peter Greenwood）表示，公會曾諮詢過成員以及其他同業，專業人士均對港交所諮詢建議持反對意見。他表示，公司秘書對企業管治重要，不理解在這一職位有大量需求的情況下，港交所為何要放低標準。他又表示，按以往經驗，港交所在收到有理有據的反對意見後，都會做出對的決定，希望本次交易所亦能做對的事。
特許秘書公會今日公布有關中港兩地公司治理實踐的報告，其中顯示，約三分之二受訪者認為公司實施公司管治是為了能達到「合規要求」，不到三成受訪者認為公司對公司管治有「用心承諾」。林英偉表示，若公司僅為了合規而實施公司管治，法律條規中的要求對他們而言就已經是能達到的上限，但若公司可以「用心承諾」，法規要求則只是管治下線，希望更多公司可以加強其承諾。
此外，報告亦顯示，受訪者認為中港兩地公司管治在反賄賂、利益衝突、風險管理方面實踐的較好。但在ESG、檢舉（whistleblowing），以及有關性別、年齡、性取向等的多樣化和包容性方面，實踐稍差。另外，報告顯示董事在公司管治上影響最大，其他主要管理層如首席執行官等，影響均超過公司秘書。
記者：馬迪帆
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