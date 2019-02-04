經營Uniqlo及GU等品牌的迅銷（FAST RETAILING）截至八月底的全年純利升5%，至1625.78億元日圓，每股基本盈利為1593.2日圓，派每股末期息240日圓，按年持平，計及中期派每股240日圓，全年派息達480日圓，按年增加9%，全年派息比率為30.1%。

集團年內收益升7.5%，至2.29萬億日圓﹔經營溢利為2576.36億日圓，按年增加9.1%。集團表示，主要歸功於海外UNIQLO事業分部表現優異，以及GU（極優）事業分部收益及經營溢利雙雙錄得大幅增長所致。綜合毛利率按年跌0.4個百分點，但銷售、一般及行政開支佔收益比率則按年改善0.1個百分點。

集團開出明年盈利預測，料截至2020年8月的財年收益為2.4萬億日圓，按年增加4.8%﹔經營溢利2750億元日圓，按年增6.7%﹔純利為1750億元日圓，按年增加7.6%，每股基本盈利為1714.465日圓。集團又預測中期及末期每股將各派250日圓，較今年全年派的480日圓增加約4.2%，2020年預測派息比率為29.2%。

集團預計2020財年四個業務分部的收益及溢利均預期錄得增長，並預計於2020年8月底前擴大其全球門店縱網絡至3,745門店，即為817間日本UNIQLO門店、1,520間海外UNIQLO門店，445間GU門店及963間全球品牌分部門店。

回顧2019財年業績，集團海外UNIQLO的收益額按年增14.5%，至1.026萬億日圓，經營溢利按年增16.8%至1386億日圓，同錄雙位數增長。當中大中華地區收益按年增14.3%至5025億日圓，經營溢利按年增20.8%至890億日圓。至於東南亞及大洋洲地區收益規模增至1700億日圓，收益及經營溢利均增長約20%。一直虧損的美國業務經營虧損大幅減少，歐洲地區收益達到1000億日圓。

日本UNIQLO方面，集團收益按年增0.9%至8,729億日圓，經營溢利按年跌13.9%至1,024億日圓，錄得收益增長而溢利下降。包含網店的全年度同店銷售淨額按年增長1%。雖然上半年度受暖冬影響，冬季商品銷情不佳，致使同店銷售淨額錄得按年下降0.9%，但下半年度因夏裝商品銷情強勁，從而錄得同比增長3.5%。加上，網路商店銷售額按年增32%至832億日圓，佔收益比率則從上年度的7.3%升至9.5%。

毛利率因暖冬影響和提早處理春夏商品庫存之故，按年下跌1.7個百分點，但8月底的庫存水平較上年度同期大幅下降。銷售、一般及行政開支佔收益比率同比上升0.4個百分點。

GU方面，集團收益總額按年增12.7%至2,387億日圓，經營溢利按年增139.2%至281億日圓。

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