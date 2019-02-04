【明報專訊】美國職業籃球聯賽（NBA）火箭隊的總經理Daryl Morey（莫利）是一個數據專家，他創辦了「真實投籃命中率」的概念，他休季期內做的球員交易都是精於計算的，他每年主持麻省理工學院（MIT）的「斯隆體育分析會議」，他曾經取得雅虎年度行政人員的獎項。這樣的一個人，肯定清楚球隊有多依賴來自中國的收入，也絕對知道刊登支持香港的推文會對球隊帶來多大負面影響。那麼，他為什麼還敢去說那番話？

這一點只有莫利自己最清楚，外人都不知道。我們甚至還不知道NBA總裁Adam Silver（施華）能否堅持下去，或者在兩場中國賽後，他可能會發表更溫和言論，甚至道歉。因為，中國市場對NBA而言，在數字上是很重要的。

中國8億觀眾 美總人口2.4倍

根據福布斯的報道，NBA在2008年創立NBA China，由30隊球隊老闆合共持有，經營中國業務，現時NBA China值40億美元，佔總NBA價值的7%。這尚不是很大的數目，但中國市場潛力巨大，去年在中國有8億人觀望過NBA賽事，這數目是美國總人口的2.4倍。侯斯頓火箭隊是NBA收入第4多的球隊，在姚明加入之前，它的年收入是8200萬美元，去年它的收入是3.26億美元。即使姚明已退役8年，但火箭隊仍是中國球迷的最愛。

NBA稱霸全球 中國難匹敵

許多輿論都說，現在是NBA要去想，是否要放棄值40億美元的中國市場，但我倒覺得是相反，現在是14億中國人要思考，是否要放棄世界籃球殿堂NBA。國泰航空（0293）之所以要跪低，因為它飛出鯉魚門，就要接受中國民航局監管。但NBA是中國最受歡迎的體育聯盟，放眼全球，沒有一個籃球聯盟比NBA的實力更高、更具可觀性。中國自身的籃球聯賽CBA，也是羅列一些NBA的過氣球員，來提高自己的收視。姚明擔任籃協主席後，最大功勞之一是促成更多中國球隊到美國打NBA熱身賽，以提升中國球員實力。

NBA總裁企硬 顯美國體壇精神

這解釋了為什麼施華還可以企硬，不為莫利的言論而道歉。但回到文章最初，為什麼莫利敢於發聲？我傾向相信，這是體育項目最核心的精神。運動員最主要的價值，不是梁振英口中的「經濟效益」。在2014年，紐約一名黑人男子被拘捕時，不斷呼叫「I can't breathe（我不能呼吸）」，但警察沒放開手，最終他缺氧身亡。其後多名NBA球星都穿着印有「I can't breathe」的T恤，以喚醒社會對此事的關注。運動員的價值，是借助自己的名氣，去影響其他人，為社會作出貢獻。

中國官方對莫利言論的強硬回應，令一場口水戰成全球輿論焦點。現在「連登仔」不用眾籌登報、不用等特朗普的推文，香港事件已再次引起國際關注。

[李曉佳 財經澡堂]

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