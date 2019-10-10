【港股收市】中美談判前夕 恒指反覆升25點 瑞聲升6.3%
文章日期：2019年10月10日 16:36
中美貿易談判前夕消息滿天飛，港股走勢亦反覆，低開57點後曾挫最多160點，而午後亦曾轉升最多126點，收市升25點或0.1%，報25707點，成交金額790億元，較昨日升4.8%；國指升49點或0.48%，報10218點。
瑞聲（2018）升6.32%，收報44.6元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌3.01%，收報80.5元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.67%，收報6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；匯控（0005）跌0.23%，收報57.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。
中美貿易談判前夕消息滿天飛，美國商務部長羅斯稱，中國的「貿易保護主義」傾向已經變得愈來愈明顯，中國的貿易實踐已經「變得更糟」。貿易股表現各異，萬洲（0288）升3.97%，收報7.33元；申洲國際（2313）跌0.68%，收報102.6元；創科實業（0669）跌0.29%，收報51.5元。
內地炮轟蘋果公司(Apple)上架手機應用程式「HKmap.live即時地圖」後，Apple正式從應用商店中將「HKmap.live即時地圖」下架。刺激蘋果供應商瑞聲股價上升。
《紐約時報》報導稱，美國政府即將頒發許可證，允許一些公司向華為供應「非敏感產品」。華為產品供應商舜宇（2382）升4.26%，收報117.4元。
港鐵（0066）繼續封站及提早收車，港鐵跌1.16%，收報42.7元。
新港城保安因涉周一（7日）阻差辦公被捕，新港城中心所屬的恒基地產（0012）表示，對事件深感遺憾，並宣布，為保障顧客安全及避免衝突，新港城中心第四期商場周六及周日（12及13日）將暫停營業。恒地跌1.5%，收報36元。事件引發對其他商場保安的憂慮，新地（0016）跌0.28%，收報108.2元；新世界發展（0017）跌0.59%，收報10.04元；長實集團（1113）跌0.78%，收報50.85元。而賭王何鴻燊姪仔黎烈於藍灣廣場擔任安，廣場所屬的信置（0083）則無升跌，收報11.62元。
商場股領展，同樣受保安憂慮，更受到行政總裁王國龍於本周二(8日)以每股平均價85.6582元，減持50萬股，套現約4283萬元的消息影響，股價最低見80.05元，為1月25日以來新低。領展跌3.01%。
港交所（0388）收購倫交所失敗後，港交所行政總裁李小加今朝表示，從不後悔決定提出收購倫交所，認為以後「條條大路通羅馬」，會堅持交易所戰略，考慮各種可能性。港交所升1.05%，收報232元。
魯大師（3601）今日上市，最高升8.7元，較招股價2.7元急升222%，以每手1,000股計算，每手帳面賺6000元。
由昔日「鞋王」百麗國際分拆上市的滔搏國際（6110）今日掛牌上市，上午股價一度高見9.5元，較招股價升11.8%，收市報9.25元，較招股價8.5元，升8.8%。
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