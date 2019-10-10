中美貿易談判前夕消息滿天飛，港股走勢亦反覆，低開57點後曾挫最多160點，而午後亦曾轉升最多126點，收市升25點或0.1%，報25707點，成交金額790億元，較昨日升4.8%；國指升49點或0.48%，報10218點。

瑞聲（2018）升6.32%，收報44.6元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌3.01%，收報80.5元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.67%，收報6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；匯控（0005）跌0.23%，收報57.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

中美貿易談判前夕消息滿天飛，美國商務部長羅斯稱，中國的「貿易保護主義」傾向已經變得愈來愈明顯，中國的貿易實踐已經「變得更糟」。貿易股表現各異，萬洲（0288）升3.97%，收報7.33元；申洲國際（2313）跌0.68%，收報102.6元；創科實業（0669）跌0.29%，收報51.5元。

內地炮轟蘋果公司(Apple)上架手機應用程式「HKmap.live即時地圖」後，Apple正式從應用商店中將「HKmap.live即時地圖」下架。刺激蘋果供應商瑞聲股價上升。

《紐約時報》報導稱，美國政府即將頒發許可證，允許一些公司向華為供應「非敏感產品」。華為產品供應商舜宇（2382）升4.26%，收報117.4元。

港鐵（0066）繼續封站及提早收車，港鐵跌1.16%，收報42.7元。

新港城保安因涉周一（7日）阻差辦公被捕，新港城中心所屬的恒基地產（0012）表示，對事件深感遺憾，並宣布，為保障顧客安全及避免衝突，新港城中心第四期商場周六及周日（12及13日）將暫停營業。恒地跌1.5%，收報36元。事件引發對其他商場保安的憂慮，新地（0016）跌0.28%，收報108.2元；新世界發展（0017）跌0.59%，收報10.04元；長實集團（1113）跌0.78%，收報50.85元。而賭王何鴻燊姪仔黎烈於藍灣廣場擔任安，廣場所屬的信置（0083）則無升跌，收報11.62元。

商場股領展，同樣受保安憂慮，更受到行政總裁王國龍於本周二(8日)以每股平均價85.6582元，減持50萬股，套現約4283萬元的消息影響，股價最低見80.05元，為1月25日以來新低。領展跌3.01%。

港交所（0388）收購倫交所失敗後，港交所行政總裁李小加今朝表示，從不後悔決定提出收購倫交所，認為以後「條條大路通羅馬」，會堅持交易所戰略，考慮各種可能性。港交所升1.05%，收報232元。

魯大師（3601）今日上市，最高升8.7元，較招股價2.7元急升222%，以每手1,000股計算，每手帳面賺6000元。

由昔日「鞋王」百麗國際分拆上市的滔搏國際（6110）今日掛牌上市，上午股價一度高見9.5元，較招股價升11.8%，收市報9.25元，較招股價8.5元，升8.8%。

其他報道：

【尋求擴張】摩通：尋求獲得其中國證券合資公司的全部所有權

【稅季將至】花旗稅貸最低2.01厘 門檻較去年高

【中美角力】羅斯：如果中國遵循全球貿易規則 世界將受益

【A股收市】三大指數齊漲 滬指三連揚

【基金股東】滔搏曾升11% 鼎暉：百麗鞋業或兩至三年內上市

【寧港不滬】中國光大集團擬重組、尋求香港IPO

【反駁蘋果】HKmap.live即時地圖批評蘋果將其下架屬政治決定

【股價異動】福晟急插近6成 確認並不知悉股波動原因

致同: 停牌新規增復牌難度 白武士或壓價

【港股午市】恒指反覆升46點 恒地跌0.8% 信和升0.1% 瑞聲升6.5%

【A股午市】滬深兩市全線走強 上證半日升0.19%

【反駁蘋果】HKmap.live即時地圖批評蘋果將其下架屬政治決定

【改變決定】蘋果將追蹤警方行蹤APP「HKmap.live即時地圖」下架

【中美角力】傳美國考慮推出與中國的匯率協議 作為有限協議一部分

【從不後悔】李小加：併購倫交所準備充分 日後考慮各種可能

【華為風波】傳美國將許可部分公司向華為供貨

【異動股】大快活昨發盈警 股價挫逾4年半新低

【新股上市】魯大師急升逾1倍