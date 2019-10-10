美國商務部長羅斯稱，中國的「貿易保護主義」傾向已經變得愈來愈明顯，中國的貿易實踐已經「變得更糟」，關稅正在「迫使中國引起注意」，如果中國遵循全球貿易規則，這個世界將受益。

羅斯指，美國「不反對與中國的貿易」，羅斯又指，「我們想達成協議」，「相信中國願意達成協議。我們只是希望我們的和他們的需求能夠相互適應」，不管與中國達成什麼協議，執行都至關重要。

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