可以實時顯示警員位置等的手機應用程式「HKmap.live全港抗爭即時地圖」遭蘋果公司App Store移除。該應用程式於社交媒體Twitter發文回應指，不認同App Store與香港網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）的指控。

App Store與香港網絡安全及科技罪案調查科指出，相關應用程式已被用於瞄準（target）和伏擊（ambush）香港警察，惟HKmap.live反駁，沒有任何證據支持CSTCB的指控，重申該App作用是讓使用者知悉沒有執法的地區，強調絕不會招攬，宣傳或鼓勵犯罪活動，管理員亦可刪除「煽動、促進或鼓勵犯罪活動」的內容。

HKmap.live又稱，其內容主要是整合用戶及公共來源的訊息，包括即時新聞、Facebook等。HKmap.live相信，Facebook、Instagram、Telegram、Twitter、Whatsapp等社交媒體存在「鼓勵犯罪活動」的訊息，但質疑App Store審查範圍是否亦涵蓋以上來源。

HKmap.live強調，App Store上的大多數用戶評論都建議HKmap改善公共安全。該App表示，曾以為蘋果將其下架的原因是其官僚作風，惟如今顯然是香港打壓自由和人權的政治決定，並對蘋果公司表示失望。

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